Zehn schwere Jahre

Heute begeht der Südsudan die Feierlichkeiten zu seiner zehnjährigen Unabhängigkeit. Nach Jahrzehnten des Konflikts mit dem Sudan war der heutige Staat ab 2005 – wie bereits zwischen 1972 und 1983 – eine autonome Region des heutigen Nachbarn. In einem Referendum stimmte 2011 schließlich die Mehrheit für die Unabhängigkeit des Landes. Doch der jüngste Staat der Welt kämpft aktuell mit seiner schlimmsten humanitären Krise seit Jahren. »Fast 70 Prozent der Bevölkerung des Südsudan benötigen dringend humanitäre Hilfe«, resümiert das Kinderhilfswerk World Vision in einer Presseerklärung vom Mittwoch. Die desolate Lage im Land droht sich nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) zu einer Hungersnot auszuwachsen. Auch das Welternährungsprogramm (WFP) schlägt wegen der drohenden Hungersnot im Land Alarm. 7,24 Millionen Menschen seien in dem Staat mit seinen rund 14 Millionen Einwohnern von akuter Nahrungsmittelunsicherheit bedroht, heißt es im letzten Ber...