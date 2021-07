Zum Inhalt dieser Ausgabe | Jobrisiko Sonnenbrand Arbeitsschutz: Hautkrebs zweithäufigste Berufskrankheit in Deutschland Oliver Rast Der Befund ist eindeutig: Hautkrebs durch arbeitsbedingte UV-Strahlung ist seit Jahren die zweithäufigste Berufskrankheit. Das ergaben Antworten der Bundesregierung auf eine schriftliche Anfrage von Jutta Krellmann, Sprecherin für Mitbestimmung und Arbeit der Bundestagsfraktion der Partei Die Linke, die am Donnerstag vorgestellt wurden. Im einzelnen: Im Jahr 2020 wurden exakt 6.645 berufsspezifische Hautkrebsfälle nach Angaben der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) anerkannt. Das ist ein Anstieg in den vergangenen fünf Jahren um mehr als zwei Drittel, wie das Abgeordnetenbüro von Krellmann am Donnerstag mitteilte. Demnach sind die Arbeitsunfähigkeitstage aufgrund von »Schäden durch Hitze und Sonnenlicht« von 2010 bis 2019 um drei Viertel gestiegen. Im letztgenannten Jahr waren es statistisch ermittelt 73.941 Tage. Dabei entfielen etwa zwei Drittel der Krankschreibungen auf Männer. Bei einer sogenannten Erwerbstätigenbefragung 2018 durch die Bu...

Artikel-Länge: 3030 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen