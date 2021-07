Steigende Aufwendungen

Bezahlbarer Wohnraum ist in der Bundesrepublik knapp, der Bestand an Sozialwohnungen schrumpft immer weiter. Die Zahl derer, die sich keine eigene Wohnung leisten können, ist in den letzten Jahren immer weiter gestiegen. Deutschlandweit betroffen sind rund 678.000 Menschen, wie auf der Internetseite »gegen-hartz.org« am Donnerstag berichtet wurde. Im Vergleich zum Vorjahr seien es damit 30.000 Menschen mehr, die keine eigene Wohnung haben. Treffen kann es viele, aber besonders die, die auf Sozialleistungen angewiesen sind: Asylsuchende und Alleinerziehende. Auch rund 19.000 Kinder und Jugendliche haben keine feste Bleibe. Rund 41.000 Menschen sind sogar gezwungen, auf der Straße zu schlafen.

Steigende Mieten in den Großstädten machen es gerade Menschen mit geringem Einkommen immer schwerer, passenden Wohnraum zu finden. Seit 1990 sei die »Mietbelastungsquote« stark gestiegen, heißt es bei der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe. Etwa jede siebte P...