Südafrikas Skandalpräsident

Stammgast vor Südafrikas Gerichten ist Jacob Zuma seit mehr als anderthalb Jahrzehnten, die Anschuldigungen gegen ihn reichen sogar noch weiter zurück. 1999, fünf Jahre nach den ersten freien Wahlen, schloss Südafrikas Regierung das größte Waffengeschäft der demokratischen Ära des Landes ab. Eine Reihe europäischer Rüstungsschmieden sollte die junge Demokratie mit Kriegsschiffen und Kampfflugzeugen beliefern, auch einige deutsche Unternehmen, allen voran Thyssen-Krupp, waren in das Geschäft verwickelt. Die Ermittlungen deutscher Behörden wurden jedoch 2008 eingestellt. Eine weitere an dem Geschäft beteiligte Firma, die ehemals staatliche französische Waffenschmiede Thales, findet sich allerdings in einem derzeit laufenden Korruptionsverfahren in Südafrika auf der Anklagebank wieder. Bezeichnet wurde die Thales-Vertreterin dort stets als Anklagte Nummer 2. Ihr Sitznachbar mit der Nummer 1 heißt: Jacob Zuma.

Der spätere Staatschef, seinerzeit Vizepräsident d...