Die glücklose Glückssuche der armen Leute von Kombach

Die Räuber hausten in den Ritzen und Poren einer Gesellschaft, die dabei war, von feudal-absolutistischen Zuständen in die bürgerliche Gesellschaft überzugehen. Es war eine Übergangszeit: Das Alte ging unter, das Neue war noch nicht geboren. Räuber, Gauner und Vaganten gehören zur unterirdischen Geschichte der Moderne, zu dem großen Bereich einer von der offiziellen Geschichtsschreibung unterschlagenen Wirklichkeit. Auch die linke Historiographie hat dieses Kapitel der Sozialgeschichte stiefmütterlich behandelt. Sie tauchen dort allenfalls unter dem Stichwort »Lumpenproletariat« auf oder werden, wie die Bewegung der Maschinenstürmer, unter »Vorläufern der Arbeiterbewegung« abgebucht. Beides wird ihnen nicht gerecht. Was soll das heißen: Vorläufer? Die Geschichte ist eine, die zu uns hinführt, die sich aus niederen Vorformen zu höher entwickelten Formen entwickelt. Das Hegelsche Erbe ist dieser Auffassung unschwer anzumerken. Bei Hegel war es der preußisch...