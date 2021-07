»Eine Vision trägt einen Menschen durchs ganze Leben«

Dieses Wochenende wird in der Merseburger Sitte-Galerie für realistische Kunst eine Ausstellung mit dem Titel »Merseburger Sprüche und Sprünge« eröffnet. Sie wurde von Ihnen langfristig und mit hohem Anspruch kuratiert, 160 Werke von 83 Künstlern werden dort bis zum 9. Januar 2022 zu sehen sein. Ab 3. Oktober 2021 zeigt das Kunst­museum Moritzburg in Halle (Saale) eine große Retrospektive aus dem Lebenswerk Willi Sittes. Beide Ausstellungen laufen dann parallel. Die »Merseburger Zaubersprüche« wurden im 19. Jahrhundert im Domkapitel des Merseburger Kaiserdoms aufgefunden. Sie gehören zu den wenigen althochdeutschen Texten, die sich auf die germanische Mythologie beziehen. Was hat Sie bewogen, der Ausstellung einen solchen Titel zu geben?

Die erste Zauberformel der »Merseburger Zaubersprüche« heißt im Neuhochdeutschen: »Entspring den Haftbanden, entfahr den Feinden!« Auf die realistischen Künstler übertragen, bedeutet das, den Gängelbändern des Kunsthandels...