Moldawien, ein Land im Aufbruch

Am Sonntag wählt Moldawien. Die Sendung berichtet von drei tatkräftigen Frauen: Eine organisiert ein Traditionsfestival, eine unterrichtet im Teppichweben, und die dritte organisiert mit anderen ein großes Musiktreffen am Grenzfluss Nister. Schon etwas ältere Doku von 2018.

Arte, Sa., 19.30 Uhr

21 Jump Street

Lustig, krachend, aber nicht unintelligent: Schmidt und Jenko, die schon in der Schule zusammenhingen, sind als Fahrradstreife gemeinsam unterwegs. Allerdings halten sich die beiden frischgebackenen Absolventen der Police Academy selten an die Vorschriften. Zur Strafe werden sie in das Undercover-Programm »21 Jump Street« versetzt. US 2012.

Vox, Sa., 20.15 Uhr

Hannibal – Marsch auf Rom

Klassischer Stoff des deutschen Gy...