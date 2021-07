Gegründet 1947 Sa. / So., 10. / 11. Juli 2021, Nr. 157

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Zur Gleichberechtigung befreit Heute erscheint die siebte Grafik in der junge Welt-Kunstedition: »Paar am Strand« von Thomas J. Richter Andreas Wessel Das ist mir jetzt doch zu heikel. Während sich die letzten beiden Linoleumplatten bei leichtem Ziehen und Hebeln nach kurzem Widerstand mit einem leicht schmatzenden Geräusch ablösten, sitzt das jetzt hier wie festgeleimt. »Gib mal her.« Thomas rupft die Druckplatten unzeremoniös auseinander und reicht sie mir – na gut, der Künstler darf das. Vorsichtig streiche ich über die Oberfläche, in die sich das Textilmuster der Rückseite der darauf liegenden Platte eingeprägt hat. Ob das noch zu drucken ist? Thomas zuckt mit den Schultern: »Probiert es halt.« Schon lange vor dem Start der jW-Kunstedition im Juli 2019 war klar, dass ich unbedingt ein Blatt von Thomas J. Richter dabeihaben wollte – und natürlich nicht nur ich, Thomas ist ja sozusagen der jW-Hauskünstler, und wir bekommen fast täglich eine seiner Grafiken in der Zeitung zu sehen. Allerdings hat die ständige Präsenz seiner »politischen Gebrauchsgrafik« auch ein wenig den Blick dafür verstellt, dass er ...

