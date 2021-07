Utopie der Vielfalt

Es heißt, wer sich an die 60er Jahre erinnern könne, sei nicht dabeigewesen. Die Leute von »Impulse! Records«, einem der damals wichtigsten und innovativsten US-amerikanischen Jazzlabel, waren dabei und können sich erinnern. (Sofern sie nicht tot sind. Aber das ist ein anderes Problem.) Die »Impulse!«-Erinnerungskultur hat bislang zu mehreren Büchern und Bildbänden geführt. Es gibt einen kleinen Kult um die Originalalben mit dem schwarz-orangefarbenen Rücken. Alle Jahre wieder werden einige Alben wiederveröffentlicht. Für eine kurze Zeit waren die wichtigsten Jazzmusiker jener Jahre bei diesem Label unter Vertrag. Raunen wir die Namen in aller Ehrfurcht: John und Alice Coltrane, Charles Mingus, Archie Shepp, Duke Ellington, Sun Ra etc.

