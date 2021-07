»Wintershall unterstützte NS-Vertreter«

Bis 2023 soll in der Hamburger Hafencity als Teil der Gedenkstätte Hannoverscher Bahnhof ein Dokumentationszentrum entstehen, das an die Deportationen erinnert, die es dort von 1940 und 1945 gegeben hat. Jetzt gibt es Streit, weil in das Gebäude die Firma Wintershall DEA einziehen soll. Worum geht es?

Die Stadt hatte sich entschlossen, den Erinnerungsort in einem von privaten Investoren errichteten und betriebenen Bürohaus unterzubringen. Die Kulturbehörde befragte im Februar dazu die Opferverbände, die einhellig feststellten, dass eine Vermietung an Wintershall DEA nicht mit dem Nutzungsvertrag des Gebäudes für das Dokumentationszentrum vereinbar ist und der vermietende Investor gegen die Vereinbarung verstoßen hat. Dass eine in die Verbrechen der NS-Zeit involvierte Firma nicht Tür an Tür mit einer Gedenkstätte leben kann, bedarf eigentlich keiner weiteren Erläuterung.

Welche Verbindung besteht konkret zwischen Wintershall DEA und den Naziverbrechen?

Die F...