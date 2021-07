Störfeuer aus Europa

Die Gespräche über eine Rückkehr der USA und des Iran zu den Verpflichtungen des Wiener Abkommens von 2015 sind offenbar ins Stocken geraten. Das vorerst letzte Treffen der Vertreter der EU, Irans, Russlands, Chinas, Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens fand am 20. Juni statt. Die USA sind, weil Donald Trump im Mai 2018 den Ausstieg aus dem »Joint Comprehensive Plan of Action« (JCPOA) erklärt hatte, an den Gesprächen nur indirekt beteiligt.

Die Pausen zwischen den Verhandlungsrunden in der österreichischen Hauptstadt dienen normalerweise dazu, dass die Diplomaten in ihre Heimatländer fliegen, dort Bericht erstatten und neue Instruktionen einholen. Nach den bisherigen Erfahrungen wäre zu erwarten gewesen, dass die Gespräche am 25. oder 26. Juni fortgesetzt worden wären. Diesmal ist jedoch noch nicht einmal ein neuer Termin angekündigt, obwohl alle Beteiligten – auch die USA – ständig ihr Interesse betonen, rasch zu einer Einigung zu kommen.

Andeutun...