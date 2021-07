Lebensrettendes Nasenspray

Mehr als 1.581 Menschen sind im vergangenen Jahr in der Bundesrepublik infolge des Drogenkonsums ums Leben gekommen. 572 der registrierten Todesfälle – und somit mehr als ein Drittel – betrafen Konsumentinnen und Konsumenten von Heroin und anderen Opiaten. Am zweithäufigsten führen mit 27,3 Prozent (432 Personen) Langzeitschädigungen in Kombinationen mit Vergiftung durch aktuellen Konsum zum Tod. Zwar wurden die konsumierten Substanzen nicht benannt, es dürfte sich aber häufig um Heroin gehandelt haben.

Dabei hätten eine Vielzahl der Todesfälle durch den Einsatz des Nasensprays Naloxon verhindert werden können, das die atemlähmende Wirkung von Opioiden wie Heroin, Fentanyl oder Methadon binnen weniger Minuten aufheben kann. Jedoch kam das Notfallmedikament bisher nur selten zum Einsatz. So wurde das verschreibungspflichtige Nasenspray im Jahr 2019 nur 370mal per Kassenrezept und 570mal per Privatrezept an Drogenkonsumentinnen und -konsumenten ausgegeben, o...