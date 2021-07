Vier Stockwerke für die Ewigkeit

Post kommt immer – ganz egal, ob man sie will oder nicht. Wenn dann noch der Absender eine Polizeidienststelle ist, sorgt das meist für erhöhten Blutdruck, noch bevor der erste Espresso in der Kanne kocht. Für meine Mutter, die sich als Schwerstkriminelle sieht, wenn mal ein Ticket für Parkvergehen eintrudelt, war der Schock schwer. Ihr Sohn kriegt Post von der Polizei! Noch nicht ganz wach, öffnete ich den Brief und las, dass ich als Beschuldigter vorsprechen sollte. Ein kurzer Blick in meine Whats-App-Gruppen offenbarte, dass alle anderen Mitglieder ebenfalls vorgeladen worden waren. Wir besprachen, Kontakt zum Fanprojekt aufzunehmen. Für meine Mutter war die Sache glasklar: Du wirst aufgefordert zu kommen – also gehst du auch hin. Sonst würde es Strafe kosten oder mit Freiheitsentzug bestraft werden. Für Menschen, deren einziger Kontakt zur Polizei normalerweise darin besteht, einen Blechschaden am Auto anzuzeigen, war das eine große Sache.

Nun musste i...