Zum Inhalt dieser Ausgabe | Die Königin ist zurück Zum Mitsingen: John Grants neues Album »Boy From Michigan« Tina Manske »Boy From Michigan« ist das fünfte Studioalbum von John Grant. Arbeitet man sich durch die Platte, hat man ständig das Gefühl, das alles schon mal etwas besser gehört zu haben. Und zwar von John Grant. Die wunderschönen, an Elton John und den Carpenters geschulten Harmonien sind wieder da, aber man kann sie halt gleich beim ersten Mal mitsingen. Zu lang ist das Album auch. Grant erzählt, ein bisschen wie ­Sufjan Stevens, aber weniger kryptisch, wie es sich lebt, wenn man nicht dazu gehört – ein Alien unter Gleichen. Seit der Auflösung der Band The Czars und dem Beginn seiner Solokarriere mit dem Album »Queen of D...

