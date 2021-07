Unter einer Decke

Es ist ein Lobbyskandal beim niederländischen Kommunalen Gesundheitsdienst GGD für die Region Kennemerland. Aus einem Abschlussbericht über signifikant erhöhte Krebszahlen in der Gegend wurde eine mögliche Ursache absichtlich herausgestrichen – die immense Luftverschmutzung durch das große Stahlwerk von Tata Steel in IJmuiden. Darauf verwies das Noordhollands Dagblad am Sonnabend vor einer Woche.

Am Donnerstag abend rollte nun der erste Kopf – aber nicht beim GGD, sondern im Stadtrat von Beverwijk, das direkt an das Stahlwerk grenzt und den meisten Dreck abbekommt. Während einer hitzigen Debatte legte der »grüne« Umweltdezernent Haydar Erol überraschend sein Amt nieder.

Erol musste sich in der Onlinesitzung ebenso wie der sozialdemokratische Bürgermeister Martijn Smit unangenehme Fragen gefallen lassen. Beide waren nach Bekanntwerden des Skandals nicht zu erreichen gewesen. Smit half seinem Sohn beim Umzug, Erol verpasste sogar die wichtige Sitzung der soge...