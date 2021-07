Aufnahmestopp des Tages: Richard Branson

Sie haben ein ganzes Stück dazu beigetragen, unseren Planeten zu zerstören, jetzt suchen sie das Weite: die Big Bosse. Allen voran der britische Milliardär und Virgin-Group-Chef Richard Branson, der am Sonntag abend ins All fliegen sollte. Damit setzte er sich im Space-Wettrennen gegen Amazon-Gründer Jeffrey Bezos durch, der am 20. Juli – also neun Tage später – einen kurzen Ausflug ins All wagen will. Abgeschlagener dritter ist Tesla-Mogul Elon Musk, der erst Ende des Jahres möglicherweise seine zwei Kollegen nachahme...