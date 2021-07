Menschenrechte zählen nicht

Während Marokko seit November einen heißen Krieg gegen die Befreiungsfront Polisario um die Westsahara und neuerdings einen kalten gegen Spanien führt, weil es dem Generalsekretär der Polisario, Brahim Ghali, eine Coronabehandlung gewährte, haben auch die Repressionen gegen Journalisten einen neuen Höhepunkt erreicht. So verurteilte am Freitag abend ein Gericht in Casablanca den ehemaligen Chefredakteur der mittlerweile geschlossenen Zeitung ­Akhbar El Yaoum, Soulaiman Raissouni, zu fünf Jahren Haft.

Raissouni war im Mai 2020 verhaftet worden, nachdem ein früherer Mitarbeiter ihn wegen »sexueller Aggression« angezeigt hatte. Seitdem befindet er sich im Gefängnis – und zuletzt seit drei Monaten im Hungerstreik. Seine Angehörigen fürchten wegen seines schlechten Gesundheitszustandes um sein Leben.

Der Prozess gegen den Journalisten hatte in dessen Abwesenheit stattgefunden. Nicht nur deswegen bezeichneten ihn Beobachter wie der Chef der »Reporter ohne Grenzen...