Jugend ohne Chancen

Rund 468.000 freie Ausbildungsstellen wurden dieses Jahr laut Bundesagentur für Arbeit (BA) gemeldet. Ihnen gegenüber stehen 385.000 junge Männer und Frauen, die sich für einen Ausbildungsplatz beworben haben – 32.000 weniger als 2020. Dennoch sind im Moment 158.000 Interessenten unversorgt. Firmen und Auszubildende in spe passen mit ihren Vorstellungen oft nicht so recht zusammen. Seit Beginn der Coronapandemie hat sich die Lage eher noch verschlechtert. So hatten im Juli 2019 bereits 148.000 junge Menschen die Zusage für einen Ausbildungsplatz in der Tasche; derzeit sind es 110.000.

Eine deutliche Kluft findet sich zwischen angebotenen und gesuchten Lehrstellen: Vor allem das Handwerk sucht dringend Nachwuchs. So sprach Rainer Dulger, Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, von »dringendem Fachkräftebedarf und sehr guten Karrierechancen« in diesem Bereich. Gegenüber dpa erklärte er, dass bis zu 125.000 Handwerksbetriebe in den ...