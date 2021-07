»US-Atomwaffen sollen abgezogen werden«

Am Sonntag ging eine Protestwoche gegen den Fliegerhorst Büchel zu Ende. Warum ist es aktuell so wichtig, gegen die dort stationierten US-Atomwaffen zu protestieren?

Wichtig sind Proteste und Demonstrationen gegen Atomwaffen, Krieg und Militär immer und zu jeder Zeit. Die Proteste, die in den letzten Tagen rund um den Fliegerhorst stattfanden, wurden von einer Reihe von Initiativen unterstützt und von den »Internationalen Ärzten für die Verhütung des Atomkrieges«, »Ärzte in sozialer Verantwortung e. V.« (IPPNW) und der »Internationalen Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen« (ICAN) organisiert. Der Protest gegen die rund 20 in Büchel gelagerten US-Atomwaffen wird immer breiter. Wir bekommen auch vermehrt Zulauf von jungen Menschen und Aktivistinnen und Aktivisten aus der Klima- und Umweltschutzbewegung. Gerade im bevorstehenden Bundestagswahlkampf ist es unbedingt notwendig, die Stimme gegen Atomwaffen und Krieg zu erheben. Als Friedensbewegung planen wir...