Aus zwei mach drei

Staatsführung wird in Sri Lanka erneut immer mehr zur Familienangelegenheit. Zumindest wenn es nach Präsident, Premierminister und dem überwiegenden Teil der Führungsriege in der regierenden Partei Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP) geht. Die ist zwar de facto erst rund fünf Jahre alt, hält den südasiatischen Inselstaat aber fest im Griff, seit sie bei der Parlamentswahl vergangenen Oktober knapp 60 Prozent der Stimmen einfuhr, was sich wiederum in 145 der insgesamt 225 Sitze niederschlug – fast eine Zweidrittelmehrheit.

Präsident Gotabaya Rajapaksa ist der jüngere Bruder von Mahinda Rajapaksa, den er nach seinem eigenen Wahlsieg zum Kabinettschef ernannte. Es ist eine Arbeitsteilung, die man in anderer Rollenbesetzung schon einmal ausprobiert hat. 2010 bis Anfang 2015 diente Gotabaya als Verteidigungsminister, während der zwei Jahre ältere Mahinda als Staatschef mit exekutiven Vollmachten alle Fäden in der Hand hielt. Mit dabei damals auch Basil, mit Jahr...