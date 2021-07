Orbans Einfluss in Ljubljana

Ungarns Regierung unter Ministerpräsident Viktor Orban sowie ungarische Geschäftsleute entwickeln seit geraumer Zeit ein verblüffendes Interesse an Investitionen in Ungarns kleinem südwestlichen Nachbarland Slowenien. Kenntnisreiche Beobachter wie etwa die Historikerin Eva Balogh, die den Fidesz-kritischen Blog »Hungarian Spectrum« betreibt, führen dies auf Orbans Besuch in Ljubljana im Januar 2016 zurück. Der ungarische Ministerpräsident traf dabei nicht nur seinen liberalen slowenischen Amtskollegen Miro Cerar, sondern auch den Vorsitzenden der weit rechts stehenden oppositionellen SDS, Janez Jansa. Diesen hatte er spätestens 2012 kennengelernt, als Jansa für ein gutes Jahr seine zweite Amtszeit als Ministerpräsident Sloweniens absolvierte. Manches spricht dafür, dass die beiden Rechtsaußen damals Wege erörterten, wie man das rechte Spektrum in Sloweni...