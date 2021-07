Ein bisschen Masochismus

Seit 28 Jahren wartet man auf einen internationalen Titel, vielleicht wird es jetzt etwas: Argentinien hat am Sonntag morgen (MEZ) zum vierten Mal hintereinander das Halbfinale der Copa América erreicht, man gewann mit 3:0 gegen Ecuador. Die Finalisten der letzten Edition 2019, Peru und Brasilien, sind zum zweiten Mal in Folge dabei, komplettiert werden die Semis von Kolumbien, dem Copa-Dritten von 2016. Paraguay und Rekordsieger Uruguay (15 Copas), die sich 2011 in Argentinien noch im Finale gegenüberstanden, scheiterten wie schon vor zwei Jahren frühzeitig in den Viertelfinals nach Elferballern. Chile, bei der Russland-WM 2018 schon nicht mehr dabei, bei der letzten Copa aber noch Vierter, ist endgültig ’ne Rentnergang und darf den guten alten Neuaufbau wagen, wie es die Jugend auf den Straßen der Trasandinos bereits seit längerem tut. Das dürfte einige Zeit in Anspruch nehmen.

Das trostlose Gekicke Brasiliens kann seit der Ära von Telê Santana, also den...