Ein Jahr des Protests

Am Donnerstag konnten Augsburger Klimaaktivisten das einjährige Bestehen ihres Protestcamps begehen. Am Wochenende zogen erneut Hunderte Menschen durch die Augsburger Innenstadt, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. »Niemand hätte gedacht, dass wir hier ein Jahr bleiben werden und vermutlich noch länger bleiben müssen«, hatte eine der Aktivistinnen des Camps am Donnerstag während einer Pressekonferenz gesagt. Man wolle so lange bleiben, bis in der Augsburger Politik eine gerechte und wirksame Klimapolitik angekommen ist, so der Tenor.

Für die Klimaschützer war das im Juli vorigen Jahres verabschiedete Kohleausstiegsgesetz der Anlass, ihr Protestcamp direkt neben dem Augsburger Rathaus aufzuschlagen. Bemängelt wird, dass der für 2038 geplante Ausstieg aus der Kohleförderung zu spät sei, um das 1,5-Grad-Ziel zu er...