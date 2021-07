Bloß nichts Neues

Am Freitag vergangener Woche sprengen u. a. die osteuropäischen EU-Mitglieder faktisch den Gipfel der Gemeinschaft. Ihr Schlachtruf: Mit Putin reden wir nicht. Am Sonnabend berichtet Die Welt unter der Schlagzeile »Stimmung zwischen Polen und Deutschland ist ›vergiftet‹«, in diesem Jahr hätten die langfristig vereinbarten Regierungskonsultationen zwischen Polen und Bundesrepublik nicht stattgefunden, »kaum bemerkt von der deutschen Öffentlichkeit«. Nur der Grünen-Bundestagsabgeordnete Manuel Sarrazin sagt gegenüber der Welt: »Auch Deutschland macht Fehler.« Er meint die Gasleitung Nord Stream 2. Gegen Russland stehen deutsche Grüne und die seit 2015 amtierende chauvinistische polnische Regierungspartei PiS Schulter an Schulter.

Am Donnerstag schickt die Kanzlerin Außenminister Heiko Maas an die Weichsel. Die PiS-Regierung begrüßte ihn am Vortag mit einem Gastbeitrag ihres 2020 ernannten Außenministers Zbigniew Rau, der auf Facebook auch gegen Homosexuelle ...