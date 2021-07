Gegründet 1947 Sa. / So., 3. / 4. Juli 2021, Nr. 151

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Auf der Suche nach Vernunft Zufall und Gesetz, Besonderes und Allgemeines: Zum Verhältnis von Verschwörungstheorie und Wissenschaft Kai Köhler Ein beliebter Vorwurf an Vertreter abweichender Positionen ist, sie würden Verschwörungstheorien verbreiten. Der Vorwurf, dass Nawalny auf Befehl Putins mit dem Nervengift Nowitschok vergiftet wurde, sei vom Westen konstruiert? Verschwörungstheorie! Die offizielle Darstellung der Anschläge vom 11. September sei lückenhaft oder sogar falsch? Verschwörungstheorie! Die Beispiele verweisen auf das Problem. Was nämlich kennzeichnet eine Verschwörung? Erstens sind an ihr mehrere Personen beteiligt. Zweitens arbeiten diese Personen dauerhaft verdeckt oder bereiten verdeckt eine bestimmte Aktion vor. Im Erfolgsfall hat drittens irgendwer davon den Schaden. Die Handlungen der Verschwörer sind deshalb viertens verboten und zumeist auch moralisch verwerflich; nur ausnahmsweise (Tyrannenmord) gelten Verschwörungen als moralisch annehmbar. Dass russische Geheimdienstler mit Giftkapseln einen Oppositionellen erledigen wollten, dass Islamisten mit Flugzeugen das World Tr...

