Gegründet 1947 Sa. / So., 3. / 4. Juli 2021, Nr. 151

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Reregulierungsversuch Zu Lust und Risiken des Kapitalverkehrs Lucas Zeise Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) meldete am Donnerstag einen Erfolg: 130 Regierungen hätten einer weltweit gültigen Mindeststeuer für Unternehmen zugestimmt. Außerdem sollten Länder, wo die großen US-Internetkonzerne Umsatz und Gewinn machen, ohne dort mit eigenen Tochtergesellschaften präsent zu sein, deren Gewinne besteuern können. Das ist alles nicht ganz neu. Neu ist aber immerhin die ziemlich weltweite breite Zustimmung, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass aus dem zaghaften Plan einer Steuererhöhung für die transnationalen Großkonzerne Realität werden könnte. Die OECD, die nach dem Zweiten Weltkrieg im Zuge des Marshallplans und des kalten Krieges die Wirtschaftspolitik der kapitalistischen Länder Europas unter US-Führung koordinieren sollte, hat heute 38 Mitgliedstaaten, die mit einigen Ausnahmen wie Mexiko, Kolumbien und Chile entwickelte altkapitalistische Länder sind. Die Organisation hatte 2017 von de...

Artikel-Länge: 3096 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen