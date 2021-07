Absolut und tödlich

Mit Brutalität haben Militär und Polizei im afrikanischen Königreich Eswatini in den vergangenen Tagen auf Proteste gegen die absolute Herrschaft von König Mswati III. reagiert. Die Einsatzkräfte eröffneten mit scharfer Munition das Feuer auf Protestierende. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters wurden auch tieffliegende Hubschrauber gegen die Demonstranten eingesetzt. Nach übereinstimmenden Angaben der Communist Party of Swaziland (CPS) und des People’s United Democratic Movement (PUDEMO) wurden dabei bisher mindestens 40 Menschen getötet. 150 weitere, so berichtete die oppositionsnahe Nachrichtenplattform Swaziland News am Donnerstag unter Berufung auf ein Statement von PUDEMO-Präsident Mlungisi Makhanya, seien mit Schussverletzungen in Krankenhäuser eingeliefert worden. Zudem würden Hunderte Menschen vermisst. Staatliche Stellen haben bisher keine Opferzahlen bekanntgegeben.

Die Demonstranten hatten in den vergangenen Tagen Gebäude und Fahrzeuge v...