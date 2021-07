»Biden muss jetzt liefern«

Sie setzen sich seit langem für ein Ende der Verfolgung von Julian Assange ein. An diesem Sonnabend muss der Wikileaks-Gründer seinen 50. Geburtstag im Londoner Hochsicherheitsgefängnis verbringen. Haben Sie Informationen darüber, wie es ihm derzeit geht und unter welchen Bedingungen er noch immer präventiv inhaftiert ist?

Die anhaltende Isolationshaft in Belmarsh treibt Julian Assange in eine tiefe Depression und in Verzweiflung. So schildert seine Verlobte Stella Morris die bittere Realität. Nach acht Monaten konnte sie Julian Assange mit ihren beiden gemeinsamen kleinen Söhnen jetzt zum ersten Mal wieder besuchen. Julian Assange muss allein aus humanitären Gründen so schnell wie möglich freikommen. Der Journalist und Wikileaks-Gründer wird seit nunmehr elf Jahren seiner Freiheit beraubt. Gerade der Abzug der NATO aus Afghanistan sollte Anlass sein, endlich die Kriegsverbrechen der USA zu verfolgen und nicht weiter denjenigen, der sie mit aufgedeckt hat.

...