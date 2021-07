Zur Erkenntnis vermittelt

Am 4. Juni veranstaltete der Helle Panke e. V. in Kooperation mit der Internationalen Georg-Lukács-Gesellschaft und dem Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung die Konferenz »Georg Lukács im 21. Jahrhundert« aus Anlass des 50. Todestags des großen ungarischen Philosophen. Die Veranstaltung im Haus des Aufbau-Verlags bestand aus den drei Panels »Politik«, »Wahlverwandtschaften« sowie »Ästhetik und Kunst«. Der Schwerpunkt lag dabei auf der Frage nach der aktuellen Bedeutung von Lukács’ Denken und insbesondere seiner Frühschrift »Geschichte und Klassenbewusstsein«. Wir dokumentieren im folgenden mit freundlicher Genehmigung den sich stärker mit der wissenschaftlichen Werkanalyse befassten Vortrag von Kristin Bönicke über die Kategorien in Lukács’ später Ästhetik in einer leicht überarbeiteten Fassung. (jW)

Schon in den Arbeiten der 1930er wie »Kunst und objektive Wahrheit« (1934) oder »Es geht um den Realismus« (1938) hebt Georg Lukács die erkenntn...