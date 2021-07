»Es handelt sich keineswegs um einen Einzelfall«

Sie rufen für kommenden Montag zu einer Kundgebung vor dem Amtsgericht in Mülheim an der Ruhr auf. Das Motto: »Angefahren werden ist keine Straftat. Antifaschistischen Protest entkriminalisieren«. Was hat es damit auf sich?

Anlass unserer Kundgebung ist ein Vorfall am Rande eines Bürgerdialogs der AfD in der Mülheimer Stadthalle im Oktober 2019. Es gab damals eine große antifaschistische Gegendemonstration und infolgedessen auch eine Blockade der Zufahrtswege zum Parkplatz der Stadthalle. Das wollte sich ein AfD-Anhänger damals nicht gefallen lassen. Er ist erst aus seinem SUV ausgestiegen, hat rumdiskutiert und Anwesende beschimpft. Dann ist er wieder eingestiegen und in Schrittgeschwindigkeit in die Menschenmenge gefahren. Mehrere Menschen haben sich auf der Motorhaube wiedergefunden, eine Person sogar unter dem Fahrzeug. Und jetzt ist es so, dass zwei Teilnehmer der Blockade wegen angeblicher Sachbeschädigung an dem Auto vor Gericht gestellt werden. Wir...