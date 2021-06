Antiautoritäre

Ein Gespenst geht um in der Welt, das Gespenst der »autoritären Regime«. Der Westen hat seit kurzem einen wahren Rochus aufs Autoritäre. Haben wir 68er, Erfinder und erste Aktivisten des Antiautoritären, Nachwuchs bekommen? Die neuen »Antiautoritären« kämpfen freilich nicht gegen Ordinarienuniversität, Notstandsgesetze und Vietnamkrieg. Überhaupt, es war ihnen ein Widerwillen gegen den seit Jahrhunderten in ihrer eignen Sphäre bis in die kleinste Familie, den größten Betrieb wirkenden, heute als »Top-Down-Management« auftretenden Autoritarismus nie anzumerken. Auch haben sie die meisten autoritären Regime der Welt ja selbst ins Leben gerufen, sie nach Kräften unterstützt und in jedem Fall gut an ihnen verdient.

Was die Sache wirklich problematisch macht: Sie bedienen sich in ihrem Kampf gegen von ihnen global verteufelte »Autoritäten« nicht der von uns Antiautoritären der ersten Stunde bevorzugten Go-Ins und Teach-Ins, Rektorat...