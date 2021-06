Trump ist wieder Präsident?

Wir befinden uns im Jahr 2021. Die ganze Welt ist von Viren verseucht … Die ganze Welt? Nein! Ein von unbeugsamen Eltern bevölkertes Fleckchen hört nicht auf, Widerstand gegen die Eindringlinge zu leisten … Die Präsenzpflicht an den Schulen war über viele Monate aufgehoben – und da brauchte es nur einen Telegram-Kanal und Eltern, die meinten, wir machen einfach selber unsere Schule auf. Ohne Maske und Tests! Dafür aber mit Gesang und Sport und Lebensglück. Da trafen sie sich dann – die Kinder des Busfahrers, der Ladenbesitzerin, des Lehrers, der Erzieherin, der im Heimbüro tätigen Frau von nebenan und auch mein Sohn! Äh … und ich auch. Ein Büro in einer Ladenzeile der Stadt, vom Opa eines teilnehmenden Kindes überlassen, diente den Lernwilligen als Hauptquartier; in taktischer Nähe ein Spielplatz. Mittags dann warmes Essen, Hausmannskost, jeder Elternteil war mal dran. Soweit so gut. Zehn bis fünfzehn Kinder kamen täglich. Als Lehrpersonal fanden sich pen...