Bulldozer im Namen der Bibel

Die Vertreibung von palästinensischen Familien in Ostjerusalem durch israelische Besatzungskräfte geht weiter. Am Dienstag rückten Dutzende Bulldozer im Stadtteil Silwan an und begannen im Viertel Al-Bustan mit dem Abriss von Wohn- und Geschäftshäusern. An der Stelle soll ein religiöser Themenpark »König David« errichtet werden.

Der palästinensische Ort Silwan im Schatten der Al-Aksa-Moschee südlich hinter den Altstadtmauern von Jerusalem ist eine der ärmsten, von der Stadtverwaltung systematisch vernachlässigten Gemeinden Jerusalems. Eng schmiegen sich die Häuser an den Hang. An der steilen Straße sieht man zwischen ärmlichen Flachbauten mit Stacheldraht geschützte Häuser und Container mit Wachtürmen, auf denen die Fahne mit dem Davidstern weht. Seit Ende der 1980er Jahre versuchen zionistische Siedler, in dem 1967 von den israelischen Truppen besetzten und 1980 zusammen mit ganz Ostjerusalem annektierten Ort Fuß zu fassen. Für die nationalreligiösen Fana...