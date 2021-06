BRD beendet Kriegseinsatz

Am Mittwoch nachmittag sind die letzten Bundeswehr-Soldaten aus dem Kriegseinsatz in Afghanistan in die Bundesrepublik abtransportiert worden. Wie das Verteidigungsministerium mitteilte, hatten die Soldaten den deutschen Stützpunkt im afghanischen Masar-i-Scharif am Dienstag abend verlassen. Der Transportflug endete laut einer Mitteilung der Nachrichtenagentur AFP auf dem Fliegerstützpunkt Wunstorf bei Hannover in Niedersachsen. Der fast 20 Jahre andauernde Kriegseinsatz hatte im Dezember 2001 auf Antrag der Bundesregierung aus SPD und Bündnis 90/Die Grünen mit der Entsendung von Truppen an den Hindukusch begonnen.

Die Regierung unter der Kanzlerschaft von Gerhard Schröder (SPD) hat...