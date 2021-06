Gegen die weißen Flecken

Bereits seit mehreren Jahrzehnten gilt das Bundesland Thüringen als ein Hotspot faschistischer Aktivitäten. Zu diesem Schluss kommen aktuell auch eine Reihe von Beratungsstellen für Opfer rechter Gewalt in ihrem am 22. Juni in Erfurt vorgestellten Bericht, der den Titel »Thüringer Zustände – Rechtsextremismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit im Freistaat Thüringen« trägt. Die 90 Seiten umfassende Publikation soll Interessierten »eine faktenbasierte Darstellung und kritische Einordnung der Situation des Rechtsextremismus, des Antisemitismus und Rassismus, der Abwertung, Diskriminierung und Hassgewalt im Freistaat Thüringen im Jahr 2020« liefern. Damit ergänzen die Beratungsstellen behördliche Darstellungen, die den besagten Phänomenbereich »nur unzureichend erfassen« würden.

Die unter anderem von »Ezra – Beratung für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt in Thüringen« herausgegebene Publikation bietet einen Überblick über die...