Rotlicht: Rap

Wer nur rappt, ist noch lange kein Rapper. Klar, Rap heißt erst mal »Sprechgesang«, sagt uns das Lexikon. Aber jeder Rapper sagt uns auch: Rap bedeutet mehr, meint auch HipHop, und HipHop meint nicht nur die auf elektronischen Beats und Samples aufbauende Musik, die Ende der 70er durch die Pionierleistungen von DJ Kool Herc, Grandmaster Flash, Africa Bambaataa und Grandmaster Caz in New York entstand, sondern eine Kultur. Diese bestand zu Beginn aus Breakdance, illegaler Graffitimalerei, Turntableism (das Auflegen und virtuose Mischen von Platten) – und eben dem Rappen, dem meist gereimten Sprechgesang, mit dem der MC (Master of Ceremonies) eine Menge anfeuerte. Zuerst im Club, zunehmend auf Tonträgern, in Musikvideos und heute auf Spotify.

All diese Elemente zusammengenommen, konnte man aus den miesen Lebensbedingungen der US-Ghettos das Beste machen. Keine Instrumente? Dann eben die tanzbaren Stellen teurer Hits nehmen und sie neu zusammensetzen, die daf...