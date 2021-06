»Wollen Kampf um bessere Arbeitsbedingungen fortführen«

Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Hochschulen und in der Forschung arbeiten oft prekär in Zeitverträgen mit kurzer Laufzeit. Die Coronakrise hat diese Defizite sichtbarer gemacht. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, GEW, fordert: Schluss mit dem Hire-and-Fire-Prinzip. Was muss passieren?

Unsere Kernforderung ist: Dauerstellen für Daueraufgaben in Lehre und Forschung. Aus unserer Sicht darf es Zeitverträge nur geben, wenn sich wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Promotion qualifizieren. Danach sollte ein sogenanntes Tenure-Track-Programm angeboten werden. Dieses sieht vor, ein Arbeitsverhältnis zu entfristen, wenn die Qualifizierung erfolgreich durchlaufen wurde. So wird es für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler berechenbarer. Zudem fordern wir Mindestlaufzeiten für Zeitverträge bei der Anstellung von Promovierenden. Nach dem »Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs« beträgt die durchschnittli...