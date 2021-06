Protestwelle nach Tötung

Die Tötung des Arbeiters und Funktionärs der Basisgewerkschaft Si Cobas, Adil Belakhdim, am Sonnabend vor einer Woche während des Ausstandes im Logistiksektor durch einen Streikbrecher löste in Italien eine Protestwelle aus. In Rom zogen am Sonntag voriger Woche mehr als 3.000 Menschen durch die Straßen und machten auf Plakaten und in Sprechchören das »kriminelle Ausbeutungssystem« der Regierung um den Ex-EZB-Chef Mario Draghi für den Tod des Gewerkschafters verantwortlich. An der Demonstrationsspitze von Arbeitern, Gewerkschaftern, Kommunisten und verschiedenen Linken ging Giuliano Granato von der Leitung der Linkspartei Potere al Popolo (Die Macht dem Volke), der zur Regionalwahl in Kampanien kandidiert hatte. Proteste gab es gleichfalls in weiteren Städten.

Adil Belakhdim war Koordinator der Si Cobas der Provinz Novara und gehörte...