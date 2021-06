Zum Inhalt dieser Ausgabe | Mit Pflanzen reden Helmut Höge Jetzt hört man wieder viele Leute, wie sie sich über dieses oder jenes »Blütenwunder« begeistern und mit ihren Pflanzen reden. Wladimir Kaminer berichtet über seine in Berlin lebende Mutter und ihre ebenfalls verwitwete Freundin, dass diese von seiner Mutter für vereinsamt gehalten wird: »›Du lebst ein Stilleben,‹ sagte sie zu ihrer Freundin. ›Mitnichten‹, widersprach ihr Tante Inge, ›ich spreche mit den Pflanzen. Und das tut ihnen gut. Ich habe einige Pflanzen, die ich noch im vorigen Jahrhundert gekauft habe, sie blühen noch immer jedes Jahr. Und Du kaufst Dir deine Geranie jedes Jahr neu. Sie werden bei Dir so schnell gelb und trocken, weil Du niemals mit ihnen sprichst‹, sagte die Tante.« Ähnliches berichtet auch die Moskauer Kafka-Übersetzerin Jewgenija Kazewa in ihrer »Lebensgeschichte«: »Meine Kastanie … Ich wohne im dritten Stock, und die Kastanie ist so hoch und breit, dass sie die beiden Balkonfenstertüren von Wohnzimmer und Küche ausfüllt; wenn ...

Artikel-Länge: 3938 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen