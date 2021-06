Agrarwende abgeblasen

Nach mehrjährigen Auseinandersetzungen haben sich EU-Kommission, -Parlament und -Rat in der Nacht auf Freitag im Rahmen der sogenannten Trilog-Verhandlungen auf eine Reform der »Gemeinsamen Agrarpolitik« (GAP) verständigt. Freuen dürfen sich vor allem konventionell produzierende Großbetriebe, denn die Landwirtschaftsminister der Mitgliedstaaten haben fast alles verhindert, was deren Profitperspektiven geschmälert hätte.

So soll auch in der Förderperiode ab 2023 das Gros der Subventionen als Flächenprämie vergeben werden. Wer mehr Land bewirtschaftet, bekommt mehr Geld. Nur ein Viertel der Direktzahlungen an Landwirte soll mit der Teilnahme an Umweltschutzprogrammen verknüpft werden. Weitergehende Forderungen des Parlaments konnten nicht durchgesetzt werden. Dabei ist selbst bei den 25 Prozent des Geldes, die für ökologische Maßnahmen reserviert werden, fraglich, wie groß der Nutzen im Kampf gegen den Klimawandel sein wird. Schließlich hatte der EU-Rechnung...