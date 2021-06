Impfen oder Zwangsurlaub

Russland verzeichnet zu Beginn des Sommers einen steilen Anstieg der Zahl der Coronainfektionen. Die Siebentageinzidenz lag nach Daten vom Wochenende bei 92 mit stark steigender Tendenz, allein in Moskau wurden zwischen Sonntag und Montag mittag 7.234 neue Infektionen, 2.000 Krankenhauseinweisungen und 134 Todesfälle gemeldet. Hauptstadtbürgermeister Sergej Sobjanin nannte die Lage »extrem kompliziert«.

Zu der Verschlimmerung der Pandemielage haben mehrere Faktoren beigetragen: nicht nur die rapide Verbreitung der sogenannten Delta-Variante, sondern auch der in den vergangenen Wochen laxe Umgang mit den empfohlenen Vorsichtsmaßnahmen. So gab es in Moskau und St. Petersburg große Massenfeten zum Ausklang des Schuljahres, das Petersburger Wirtschaftsforum fand trotz Pandemie im Präsenzmodus statt, die Caféterrassen und Ausflugsboote waren voll.

Vor allem aber schlägt nun negativ zu Buche, dass die Impfquote in Russland weit unter der in Westeuropa liegt. Laut...