Der letzte freie Tag

Das war nicht immer so: Geschäfte sind mittlerweile bis in die Nachtstunden geöffnet, sonnabends sowieso und immer öfter auch sonntags. Der Handelsverband Deutschland (HDE) startet regelmäßig Angriffe, damit auch der letzte Tag in der Woche dem Verkauf vollends preisgegeben wird. Zuletzt hatte er vorgeschlagen, wegen der Coronapandemie die Geschäfte bis Weihnachten auch am Sonntag öffnen zu dürfen. Es brauche eine »Enttabuisierung des Themas«, Einkaufen sei »genauso Teil der Freizeitgestaltung wie der Restaurant- oder Museumsbesuch«, so die Logik des HDE 100 Tage vor der Bundestagswahl.

Für Hannes Kreller von der Katholischen Arbeitnehmerbewegung ist klar: Der Handelsverband versucht eine Uminterpretation dessen vorzunehmen, was dem Gemeinwohl dient. »Das ist ein Aspekt, der uns in letzter Zeit zunehmend beschäftigt«, so Kreller im Gespräch mit jW am Montag. Er ist Gründungsmitglied der »Allianz für den freien Sonntag«, die vergangenen Freitag einen Appell...