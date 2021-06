Mehr als fünf Vorfälle am Tag

Die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (RIAS) hat am Montag in Berlin ihren Jahresbericht 2020 vorgestellt. Der Bericht des Bundesverbandes erfasst das gemeinsam mit der Bundesarbeitsgemeinschaft aus Bayern, Berlin, Brandenburg und Schleswig-Holstein erstellte Monitoring für 2020. Der Verband arbeitet bei seiner Erhebung im wesentlichen mit der Arbeitsdefinition der »International Holocaust Remembrance Alliance«, an der bemängelt wird, dass Kritik am Staat Israel pauschal als antisemitisch markiert und damit abzuwehren versucht wird. Dennoch werden die etwa durch die »Jerusalemer Erklärung« kritisierten Stellen innerhalb der Arbeitsdefinition weiterhin von RIAS für die Dokumentation des »israelbezogenen Antisemitismus« verwendet.

In dem am Montag vorgestellten Bericht wurden im Jahr 2020 insgesamt 1.909 antisemitische Vorfälle dokume...