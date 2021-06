Eule statt Adler

Das Erdloch unter der Gartenlaube von Studienrat Loose im heute von einem Verein getragenen Freienwalder Schaugarten war zwei Meter lang und einen Meter tief. Kurt Kretschmann hatte es leise in mehreren Nächten gegraben, mit Brettern und Dachpappe ausgekleidet. Am Hang ringsum schaufelten Wehrmachtssoldaten zur Oder hin, wo schon die sowjetische Armee lag, MG-Nester und eine schwere Flakstellung.

Als er Anfang Februar 1945 hineinkroch, lag Schnee bei minus acht Grad. Seit Tagen suchte die Polizei den Deserteur Kretschmann. Der sollte nach einigen Erholungswochen in Dänemark zurück an die Ostfront. Versetzt vom wutentbrannten Kompaniechef aufgrund seiner anhaltenden militärfeindlichen Haltung. Wie schon einmal drei Jahre zuvor, als er nach Verhören durch die Gestapo in eine Strafkompanie in den Kessel von Demjansk zwischen Leningrad und Moskau geschickt worden war. Mit dem Vermerk: »Rückkehr unerwünscht.«

Doch nun hatte ihm ein ahnungsloser Truppenarzt einig...