Unmenschliche Lebensbedingungen

Als die US-Gefangene Naykima Hills sich Mitte April 2021 telefonisch beim Projekt Prison Radio in San Francisco meldete, konnte sie nicht ahnen, dass sie mit ihrem Anruf eine Flut von weiteren Berichten von Augenzeuginnen auslösen würde, »die die entsetzliche Realität des täglichen Lebens in der Frauenhaftanstalt Women’s Huron Valley Correctional Facility (WHV) in Ypsilanti, Michigan,« bestätigten. Das berichtete der jüngste Newsletter von Prison Radio vom 22. Juni unter Bezug auf Aussagen der Gefangenen India Porter, Auroniece Jackson, Sharon Hinojosa und Bria Blackmon. Die Strafanstalt sei »überfüllt und die Beamten korrupt«. Die Hafträume seien von Schimmel befallen, der »überstrichen, statt beseitigt« werde. Die Lebensbedingungen dort seien »einfach unerträglich«. Hautkrankheiten wie Krätze seien an der Tagesordnung, so die Gefangene Jackson. Die gesundheitliche Situation der inhaftierten Frauen in der einzigen Strafanstalt Michigans sei »ein Alptraum...