Kaum ist in Tripolis im März die Bildung einer Regierung gelungen, die gewisse Hoffnungen auf ein Ende des Krieges nährt, da laufen sich die großen europäischen Konzerne mit Blick auf potentiell lukrative Geschäfte in Libyen warm. Schon im Februar – die Regierungsbildung war noch gar nicht abgeschlossen – hielt die bundeseigene Außenwirtschaftsagentur Germany Trade and Invest (GTAI) fest, seit dem gewaltsamen Sturz von Muammar Al-Ghaddafi im Jahr 2011 habe sich »der Investitionsstau in Libyen weiter verschärft«. Dies gelte »besonders für kritische Infrastruktur wie Wasser- und Elektrizitätsversorgung«.

Und tatsächlich: Bereits im Januar hatten Siemens und der türkische Konzern Enka Insaat Pläne für den Bau zweier Kraftwerke in dem nordafrikanischen Land bestätigt. Aber die Konkurrenz schläft nicht. Als der libysche Ministerpräsident Abd Al-Hamid Dbeiba Anfang Juni nach Paris reiste, besuchte er nicht nur den Élys...