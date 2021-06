Nieder mit dem Krieg!

Hitlers Niederlage ist unvermeidlich!

Hitlers Sturz ist des deutschen Volkes Rettung!

Kameraden an der Front! Deutsche Männer und Frauen!

Wir sind deutsche Soldaten, Arbeiter, Bauern und Angestellte wie ihr. Jetzt befinden wir uns in Kriegsgefangenschaft in der Sowjetunion. Wir haben viel über den Krieg und das Schicksal Deutschlands nachgedacht. Wir sind überzeugt, das auszusprechen, was Millionen von euch denken. Wir lieben unsere Heimat und unser Volk wie ihr. Wir wollen die Knechtschaft und den Untergang unseres Landes ebensowenig wie ihr. Und weil wir unser Volk lieben, weil wir unsere Heimat frei sehen wollen und das Glück unseres Volkes leidenschaftlich wünschen, darum hassen wir Hitler. (…)

Es gibt zwei Deutschlands:

das Deutschland der Nazischmarotzer und das Deutschland der Werktätigen; das Deutschland der vertierten Raub- und Mordgesellen und das Deutschland des ehrlichen und fleißigen Volkes. Es gibt ein Deutschland der faschistischen Barbarei und ...