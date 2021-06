Das Utopia der Sprache

Nach dem Tod von Ingeborg Bachmann am 17. Oktober 1973 hat Heinrich Böll in einer Rezension von Uwe Johnsons Bachmann-Buch »Reise nach Klagenfurt« die durchgehende politische Haltung in ihrem Leben und Werk hervorgehoben: »Man sollte nicht versuchen, diese Art Mut und Engagiertheit aus der großen Dichterin herauszudividieren, denn das eine gehört zum anderen.« (Der Spiegel, 22.10.1973)

Als die Schriftstellerin am 28. Juni 1962 von Kuno Raeber in einem Interview gefragt wurde, ob sie sich noch immer für Politik interessiere, antwortete sie: »Mehr als je. Und ich denke, daß dieses Interesse in vielem, was ich schreibe und was ich sage, und in meinen Handlungen merkbar sein müsste. – (…) Aber Interesse für Politik – das klingt ein bisschen wie ›Interesse für Archäologie‹ oder ›Interesse für Astrologie‹ und hat doch etwas ganz anderes zu sein und will es auch sein für jemand, der nicht an das Privatime von Denken glaubt und auch nicht, dass die Kunst die Kunst...