»Wollen Sie etwa den Holocaust leugnen?!«

Es ist nicht leicht, Karikaturenbände unters Volk zu bringen. Oft sind es nur Geschenkbücher zu einem bestimmten Thema, von Zeichnern unterster Schublade zusammengeschludert und für niemanden so richtig interessant, für den Beschenkten schon gar nicht. Der Lappan-Verlag aus Oldenburg hingegen konzentriert sich sogar auf Cartoonbücher. Hier erscheinen in schöner Regelmäßigkeit die Bände »Beste Bilder« und »Böse Bilder«. Nun hat sich der Verlag an ein wichtiges Thema gewagt und von bekannten Zeichnern Arbeiten für 128 Seiten »Satire gegen rechts« erhalten. Natürlich darf man fragen, ob sich der ordentliche Gutbürger das Buch von einem großen Ausbeuterversand nach Hause schicken lässt, sich amüsiert und dann meint, mit dem Auslachen der Nazis bereits g...