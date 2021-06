Kein Korbstuhlkomiker

Dass von Loriot seit ungefähr zehn Jahren – er ist am 22. August 2011 im Alter von 87 Jahren gestorben – kaum Neues kommt, mag wenig überraschend sein; wenn etwas auffällt, dann, dass es keinen nennenswerten Nachlass zu geben scheint. Und zweitens, dass auch von der Forschung nicht viel kommt. Die Beiträge in der Loriot gewidmeten Nummer der Zeitschrift Text + Kritik bringen wenig fundamental Neues, dafür auch wenig Falsches – Loriot sei ein »Korbstuhlkomiker«, so die in der Einleitung aufgestellte steile These –, und lediglich in einem Beitrag werden nicht loriotgemäß, sondern in vollem Ernst Vorgänge beschrieben, in denen »Aspekte räumlicher Semantik« zum Vorschein kommen und »als Folie für räumliche Strategien der Bedeutungskomposition dienen«.

Die anderen Verfasser lassen das Vergnügen besser spüren, das Loriots Cartoons, Zeichentrickfilme, Fernsehsketche und Filmkomödien bereiten, und präsentieren manches unbekannte Detail hinsichtlich namentlich ange...